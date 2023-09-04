MSB açıklama yaptı: Savaş uçağının yakıt tankı araçların üzerine düştü!
Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçağından drop tank (yardımcı yakıt tankı) araçların üzerine düştü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'nün açık otoparkına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçağından drop tank (yardımcı yakıt tankı) düştü.
Park halindeki 3 araç hasar gördü. Olay, saat 11.30 sıralarında Söğütözü Mahallesi'nde meydana geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO'nun açık otoparkına düştü.
Park halindeki 2 otomobil ile 1 hafif ticari araçta hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Askeri yetkililer de bölgeye geldi.
Öte yandan uçaktan kopan parçanın düşme anı, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, gökyüzünde süzülen parçanın TPAO'nun bahçesine düştüğü görüldü.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir" denildi.
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