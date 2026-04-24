MSB'den uyarı: Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemlerinde son gün

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Millî Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları aday tercih işlemleri (2026-MSÜ) bugün sona erecektir" ifadelerine yer verildi.
Tercih işlemlerini henüz tamamlamayanların personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden tercihlerini yapabilecekleri aktarıldı.
MSB'NİN PAYLAŞIMI
MSB'nin konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
Millî Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları aday tercih işlemleri (2026-MSÜ) bugün sona erecektir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2026
