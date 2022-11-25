MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sözleşmeli Er İsmail Ünal ve Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in şehit olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2022 Cuma, 23:20
MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu
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Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu. Saldırıda 2 asker de yaralandı.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

  • Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen şehit olmuştur.

  • Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

  • Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Milli Savunma Bakanlığı MSB Şehit Duabey Onur Öztürkmen

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