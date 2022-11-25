MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu

25 Kasım 2022 Cuma, 23:20

Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu. Saldırıda 2 asker de yaralandı.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: