MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Yayınlanma: 30.12.2024 - 12:20

Güncelleme: 30.12.2024 - 12:21

MSB, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 11 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.