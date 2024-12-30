MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 12:20

MSB, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 11 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Milli Savunma Bakanlığı #terörist

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