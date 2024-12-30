MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 11 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2024
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez,… pic.twitter.com/bouAsl1iB6
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