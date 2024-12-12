Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması!
Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan İsrail açıklamasında "İsrail Suriye'yi işgal ediyor" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) İsrail ile ilgili açıklama geldi.
MSB açıklamasında, "İsrail şimdi de 1974 yılında imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmekte ve Suriye topraklarını işgal etmektedir" denildi.
Etiketler: #israil #Milli Savunma Bakanlığı #MSB #suriye
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