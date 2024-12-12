Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması!

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan İsrail açıklamasında "İsrail Suriye'yi işgal ediyor" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 15:24

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) İsrail ile ilgili açıklama geldi.

MSB açıklamasında, "İsrail şimdi de 1974 yılında imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmekte ve Suriye topraklarını işgal etmektedir" denildi.


Etiketler: #israil #Milli Savunma Bakanlığı #MSB #suriye

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