Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 15:24

Güncelleme: 12.12.2024 - 15:29

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) İsrail ile ilgili açıklama geldi.

MSB açıklamasında, "İsrail şimdi de 1974 yılında imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmekte ve Suriye topraklarını işgal etmektedir" denildi.