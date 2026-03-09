Cumhuriyet Gazetesi Logo
MSB duyurdu: 6 Türk F-16'sı KKTC'ye konuşlandırıldı

9.03.2026 10:07:00
Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik planlama kapsamında 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugün itibariyle KKTC'ye konuşlandırıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. ​Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

