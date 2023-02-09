MSB duyurdu: Çıkarma gemileri ile deprem bölgesine iş makineleri taşıdı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:03

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 19:03

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından can kaybı ve yaralı sayısı her geçen saat artmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemileri de deprem bölgesinde kullanılacak iş makinelerini ve AFAD teçhizatını İskenderun'a nakletmeye devam ediyor. Dayanışma Vakti” ifadelerini kullandı.