MSB duyurdu: Çıkarma gemileri ile deprem bölgesine iş makineleri taşıdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerine ait çıkarma gemileri ile deprem bölgesinde kullanılacak olan iş makineleri ve AFAD teçhizatı taşındığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:03
MSB duyurdu: Çıkarma gemileri ile deprem bölgesine iş makineleri taşıdı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından can kaybı ve yaralı sayısı her geçen saat artmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemileri de deprem bölgesinde kullanılacak iş makinelerini ve AFAD teçhizatını İskenderun'a nakletmeye devam ediyor. Dayanışma Vakti” ifadelerini kullandı.


MSB Kahramanmaraş depremi

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