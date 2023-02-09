MSB'den deprem bölgesine ilişkin yeni açıklama: 40 bin kişilik yemek ve 557 bin 600 kumanya dağıtıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde bugüne kadar 40 bin kişilik sıcak yemek ve 557 bin 600 kumanya dağıtıldığını duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama- kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için 'hava yardım koridoru' oluşturuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerde bugüne kadar 40 bin kişilik sıcak yemek, 557 bin 600 kumanya ile 240 bin 400 ekmek dağıtıldı.
34 SAHRA MUTFAĞI KURULDU
Ayrıca bölgelere gönderilen 34 sahra mutfağının kurulmasıyla faaliyete başlandı.
Bunlarla birlikte 15 seyyar tuvalet, 14 seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere gönderildi. Başta 2'nci Ordu Komutanlığı olmak üzere bütün kışlalar, depremden etkilenen yurttaşın hizmetine açıldı. Mehmetçiğin arama- kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremden etkilenenlere yönelik yardım çalışmaları da sürdürülüyor.
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