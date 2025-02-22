MSB duyurdu: Gara bölgesinde terörist etkisiz hale getirildi
Gara bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği. Gelişmeyi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yapılan hava harekatında 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 22, 2025
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz.… pic.twitter.com/IvbPlD1LCn
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