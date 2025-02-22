MSB duyurdu: Gara bölgesinde terörist etkisiz hale getirildi

Gara bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği. Gelişmeyi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

MSB duyurdu: Gara bölgesinde terörist etkisiz hale getirildi
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İHA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 13:56

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yapılan hava harekatında 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #MSB #pkk

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