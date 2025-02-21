Şehit haberinin ardından MSB'den operasyon duyurusu: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi MSB duyurdu.

Şehit haberinin ardından MSB'den operasyon duyurusu: 9 terörist etkisiz hale getirildi
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AA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:37

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadesi kullanıldı.


Etiketler: #MSB #terörist

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