4.02.2026 08:16:00
DHA
MSB duyurdu: Hakkari'de bir asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de rahatsızlanan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur’un kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un, geçirdiği rahatsızlık sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

“Şemdinli/Hakkari'de, rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur, tetkik ve tedavi maksadıyla sevk edildiği Şemdinli Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

BAKAN GÜLER’DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, şehit Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Okur için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

