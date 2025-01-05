MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi, MSB duyurdu.

MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36 terörist etkisiz hale getirildi
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DHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 17:10

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.


Etiketler: #MSB #terörist

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