MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi, MSB duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2025
Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Her nerede olursa olsunlar terör… pic.twitter.com/f5TCm1fZdH
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