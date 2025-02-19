MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
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AA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:27

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.


Etiketler: #MSB

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