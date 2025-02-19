MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2025
Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/I1WQXrnK5g
Etiketler: #MSB
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