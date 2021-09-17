MSB duyurdu: Irakta bir şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde, patlama sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan P.Uzm.Çvş. Ümit SOLAK'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde, P.Uzm.Çvş. Ümit SOLAK EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Video Haberler
- Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarparak can verdiler
- Korku dolu anlar! Bir anda ortaya çıktı
- Sınıf başkanı seçilince Erdoğan'a özendi
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Çarpıcı değerlendirme: Erdoğan kazanır düşüncesi yıkıldı
- Şengör, Zoom etkinliğinde öğrencisine tacizi anlattı
- Tehlikenin farkına varmadan böyle eğlendiler
- Şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
- Sabah saatlerinde korkunç patlama: Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Cep telefonu ile tuvalete girenler dikkat!
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Diyanet İşleri'nden Erbaş'ı kızdıracak sözler
- Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası
- İttifak dışında kalan partiler hangi adaya oy verecek?
- Kazanmak için bunu bile yapmış
- CHP'de Kararsız ayrıntısı
- Kardeşim bıçaklandı yalanı
- İki askerimizin yakılmasında tutuksuz yargılama