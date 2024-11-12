MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.
Ele geçirilen malzemelerin; 1 roketatar silahı, 3 makineli tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 24 piyade tüfeği, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 12 havalı tüfek, 2 dürbün, 24 silah üstü gündüz görüş dürbünü, 5 nişangah, 50 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 telsiz, 1 fotoğraf makinesi, 1 dizüstü bilgisayar, 2 lazer mesafe ölçer olduğu bildirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2024
- 1 adet RPG-7 roketatar,
- 1 adet MG-3 makineli tüfek,
- 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,… pic.twitter.com/NLDakikrD4
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