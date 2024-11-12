MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildi.

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:45

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.

Ele geçirilen malzemelerin; 1 roketatar silahı, 3 makineli tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 24 piyade tüfeği, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 12 havalı tüfek, 2 dürbün, 24 silah üstü gündüz görüş dürbünü, 5 nişangah, 50 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 telsiz, 1 fotoğraf makinesi, 1 dizüstü bilgisayar, 2 lazer mesafe ölçer olduğu bildirildi.


Etiketler: #Milli Savunma Bakanlığı #MSB

İlgili Haberler

Son Dakika… Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘üçüncü dünya savaşı’ açıklaması!

Son Dakika… Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘üçüncü dünya savaşı’ açıklaması!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan '15 Temmuz' mesajı: Vatanımıza göz diken FETÖ terör örgütünün hainliklerini unutmadık, unutmayacağız

Milli Savunma Bakanlığı'ndan '15 Temmuz' mesajı: Vatanımıza göz diken FETÖ terör örgütünün hainliklerini unutmadık, unutmayacağız
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'teğmenlere idari soruşturma' iddiasına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'teğmenlere idari soruşturma' iddiasına yanıt
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler