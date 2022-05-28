Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehit olduğunu, bir personelin yaralandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Hasan Çatal şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.
- Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.
Video Haberler
- İki günlük akaryakıt zammı İBB'ye 500 milyona mâl oldu
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Su kuyusunda insana ait kemikler bulundu
- Kamu görevlileri AKP'ye üye yapıldı
- Son anda hastaneye yetiştirdi
- Tunceli'de ilk kez fuhuş operasyonu
- Ordu’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var
- Tunceli'de 'nevruz' gözaltıları
- Oğuz Gündoğdu'ya veda
- Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'ye seyahat edeceklere 'eşcinsellik' uyarısı
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Galatasaray ayağa kalktı: Katarlılara tepki
- 'Avustralya, Katar ve Hollanda’dan alım artmış...'
- 'Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz'
- SGK’den özel hastaneler için yeni karar!
- Fındığı 'don' vurdu, zarar tespiti başlatıldı
- Salmonella virüsünün sebebi ortaya çıktı
- İstanbul-Moskova uçağı havada arızalandı
- 'SADAT darbe mi planlıyor?'