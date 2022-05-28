Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 23:52

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehit olduğunu, bir personelin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: