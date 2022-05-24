Pençe Kilit operasyonunda 5 asker şehit oldu

24 Mayıs 2022 Salı, 18:29

Askerlerin acı haberi ailelerine verildi. Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu.

Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

5 ASKERİMİZ ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada uzman çavuşlar Onur Doğan ve Hüseyin Cankaya ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehit olduğu bildirildi.

Çatışmada yaralanan 4 asker ise bölgeden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralı askerlerden Teğmen Abdulkadir Güler ile Uzman Çavuş Bican Kapılay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmanın ardından bölgedeki operasyonlara hız verildi. Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandoların bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdığı bilgisi verildi. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

5 ASKERİN BİRLİKTE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, çatışmada hayatını kaybeden 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

AKAR VE KOMUTANLAR SINIR HATTINDA

Saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.