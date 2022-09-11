MSB duyurdu: Pençe Kilit operasyonunda 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada, 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığını bildirdi.
"YARALILARIN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
September 11, 2022
BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu ve şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
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