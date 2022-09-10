Şehit Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'nin İdlib kentinde, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü GATA'da 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı (25), memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 23 Ağustos'ta terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, Kilis Devlet Hastanesi'ne, ardından ise sevk edildiği Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedaviye alındı.
Uçakçı, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Uçakçı'nın naaşı GATA'da düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine getirildi. Tören alanında, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
VASİYETİ ÜZERİNE KÖYÜNE DEFNEDİLDİ
Şehit Ramazan Uçakçı’nın cenazesi, cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Sarıkaya köyünde toprağa verildi.
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