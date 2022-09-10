Şehit Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı son yolculuğuna uğurlandı

10 Eylül 2022 Cumartesi, 18:34

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 23 Ağustos'ta terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, Kilis Devlet Hastanesi'ne, ardından ise sevk edildiği Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedaviye alındı.

Uçakçı, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Uçakçı'nın naaşı GATA'da düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine getirildi. Tören alanında, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

VASİYETİ ÜZERİNE KÖYÜNE DEFNEDİLDİ

Şehit Ramazan Uçakçı’nın cenazesi, cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Sarıkaya köyünde toprağa verildi.