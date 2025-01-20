MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı vurgulanarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı… pic.twitter.com/amurf9c32R
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