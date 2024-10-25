MSB duyurdu: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

MSB duyurdu: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:11

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."


Etiketler: #Milli Savunma Bakanlığı #MSB

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