MSB duyurdu: Yaya geçiş köprüsü ile 113 vatandaşımız tahliye edildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan yurttaşların tahliyesi için 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığınca yaya geçiş köprüsü kurulduğunu ve 113 yurttaşın tahliye edildiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 17:53
MSB duyurdu: Yaya geçiş köprüsü ile 113 vatandaşımız tahliye edildi!
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan yurttaşların tahliyesi için 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığınca yaya geçiş köprüsü kurulduğunu aktardı.

ASKERLER TAHLİYE KÖPRÜSÜ KURDU

MSB'nin Twitter medya hesabından yapılan paylaşımda, şu açıklama yapıldı:

"20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığımızın selde mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi için Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kurduğu yaya geçiş köprüsü ile şu ana kadar 113 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi."

Paylaşımda, kurulan köprüyü ve tahliyeleri içeren video da yer aldı.


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