MSB duyurdu: Hudutlarda 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 1'i IŞİD ve 1'i PKK/KCK mensubu 14 kişinin yakalandığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 17:03
MSB duyurdu: Hudutlarda 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinde 14 şahsın yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 


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