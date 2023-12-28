MSB iddialara yanıt verdi: 12 şehidin olduğu saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:34

Güncelleme: 28.12.2023 - 13:34

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda haftalık değerlendirme toplantısını bugün yaptı.

Aktürk özetle şunları kaydetti:

"22 Aralık Cuma akşamı bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde açıklananların dışında şehit askerimiz yoktur. Yaralı personelimizin tedavileri devam etmektedir. TSK, hiçbir şehidimizin fotoğrafını ve ismini açıklamadan ve halkımız nezdinde onore etmeden defnetmemiştir. Şehitlerimizin saklandığını iddia etmek terör örgütünün ağzıyla konuşmaktır."

Bölgede görevli personelin profesyonel olduğunu belirten yetkililer, "Gerekli tüm eğitimleri aldıktan sonra sorumlu olduğu bölgeye görevlendirilmektedir. Söz konusu personel, tecrübeli personel ile birlikte oryantasyonunu tamamlamayı müteakip görev almakta, seviyesine uygun taktik ve teknik bilgi donanımına sahip olmadıkça görevlendirilmemektedir" dedi.

“HER YÖNÜYLE İNCELENMEKTEDİR"

Son saldırıda ihmal olup olmadığı konusunda; TSK'da meydana gelen olaylar sonrası idari tahkikat kurularak inceleme yapıldığını ve sorumluluğu/kusuru olanlar hakkında işlem yapıldığını belirten Bakanlık yetkilileri, "Bu olayda da idari tahkikat ve inceleme başlatılmış olup olay her yönüyle incelenmektedir" ifadesini kullandı.

Devamında şu bilgileri paylaştı:

"TSK’da, meydana gelen olayların akabinde, bir daha yaşanmaması için alınması gereken dersler ile personelin kazanması gereken yetenekleri geliştirmek için Eğitim ve Doktrin Komutanlığımız tarafından 'Alınan Dersler Bülteni' yayınlanmakta, eğitimlerde aktif şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

Sınıf Okulları ve Eğitim Merkezleri ile özellikle Terörle Mücadele Harekatı kurslarında bu ve buna benzer olaylara yönelik uygulamalı eğitim verilmekte, personelin seviyesine uygun taktik ve teknik gelişimi sağlanmaktadır."