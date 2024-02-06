MSB’den Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’ndeki polis kontrol noktasına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Terör örgütleri bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Çağlayan Adliyesi’nin polis kontrol noktasına gerçekleştirilen terörist saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröristlere geçit vermeyen kahraman polislerimizi kutluyor, bu kalleş saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.
Ülkemizin güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde her türlü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdürecek, terör örgütleri bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz!”
Çağlayan Adliyesi’nin polis kontrol noktasına gerçekleştirilen terörist saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröristlere geçit vermeyen kahraman polislerimizi kutluyor, bu kalleş saldırıyı… pic.twitter.com/cl1LRDts7L— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2024
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