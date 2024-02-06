MSB’den Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’ndeki polis kontrol noktasına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Terör örgütleri bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:39
MSB’den Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısına ilişkin açıklama
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı, Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çağlayan Adliyesi’nin polis kontrol noktasına gerçekleştirilen terörist saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröristlere geçit vermeyen kahraman polislerimizi kutluyor, bu kalleş saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. 

Ülkemizin güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde her türlü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadeleyi  sürdürecek, terör örgütleri bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza  hız kesmeden devam edeceğiz!”


Milli Savunma Bakanlığı haberleri terör saldırısı haberleri Terör haberleri Çağlayan Adliyesi haberleri

İlgili Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama: 'Savcı Kiraz saldırısıyla bir bağlantısı tespit edilemedi'

Adalet Bakanı Tunç'tan Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama: 'Savcı Kiraz saldırısıyla bir bağlantısı tespit edilemedi'
Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının ardından İdil Kültür Merkezi'ne operasyon: Gözaltılar var

Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının ardından İdil Kültür Merkezi'ne operasyon: Gözaltılar var
Çağlayan Adliyesi’ne terör saldırısı: Özgür Özel'den kınama

Çağlayan Adliyesi’ne terör saldırısı: Özgür Özel'den kınama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon