MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

DHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:31
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.


MSB haberleri

İlgili Haberler

MSB’den ‘F-16’ açıklaması: ‘ABD tarafından gönderilen mektup elimize ulaştı’

MSB’den ‘F-16’ açıklaması: ‘ABD tarafından gönderilen mektup elimize ulaştı’
MSB duyurdu: Yunanistan ve İran'a kaçmaya çalışırken yakalandılar!

MSB duyurdu: Yunanistan ve İran'a kaçmaya çalışırken yakalandılar!
Son dakika... İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: MSB'den açıklama!

Son dakika... İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: MSB'den açıklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Mehmet Şimşek 'kötü adam olmaya razıyım' diyerek uyardı: 'Para yok, zorlanacaksınız'

Bakan Mehmet Şimşek 'kötü adam olmaya razıyım' diyerek uyardı: 'Para yok, zorlanacaksınız'
İspanya’da gündem Arda Güler!

İspanya’da gündem Arda Güler!
Erdoğan Muharrem İnce hakkındaki şikâyetinden vazgeçti: 'Görülen lüzum üzerine...'

Erdoğan Muharrem İnce hakkındaki şikâyetinden vazgeçti: 'Görülen lüzum üzerine...'
Haluk Levent’in hayatı film mi oluyor? İşte ilk açıklama

Haluk Levent’in hayatı film mi oluyor? İşte ilk açıklama
Kaza sonrası kaçmışlardı... Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!

Kaza sonrası kaçmışlardı... Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı trafik kazası geçirdi!

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı trafik kazası geçirdi!
Bursa için korkutan 7.7'lik deprem uyarısı... 'Yeni bir fay bulundu'

Bursa için korkutan 7.7'lik deprem uyarısı... 'Yeni bir fay bulundu'
Dolar TL’de tarihi zirve: Dolar ve Euro ne kadar oldu? 15 Mart 2024 Cuma döviz fiyatları

Dolar TL’de tarihi zirve: Dolar ve Euro ne kadar oldu? 15 Mart 2024 Cuma döviz fiyatları