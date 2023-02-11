MSB: OHAL ilan edilen illerdeki askere sevkler ertelendi
Milli Savunma Bakanlığı, olağanüstü hal ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı asker yükümlülerin mart ve nisan aylarındaki sevklerinin mayıs ayına ertelendiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olağanüstü hal (OHAL) ilan deprem bölgesinde nüfusuna kayıtlı sevke tabi er statüsündeki yükümlülerin, mart ve nisan aylarındaki sevklerinin mayıs ayına ertelendiği, daha önce planlanan sevk tarihlerinde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin sevklerinin yapılacağı bildirildi.
Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da 13 binin üzerindeki yükümlü askerinin celplerinin ertelendiğini açıklamıştı:
"Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin Mart ve Nisan celpleri Mayıs'a ertelenmiştir. Burada böyle bir ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk."
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