MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın şehit düştüğünü, 3 askerin ise yaralandığını bildirdi.

DHA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 17:23
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
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Pençe Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım çatışmada şehit düştü, 3 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Murat YILDIRIM Şehit olmuş, 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmış" denildi.

Bakanlık, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca (26) ve Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın şehit olduğunu duyurmuştu.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Murat YILDIRIM şehit olmuş, 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."


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