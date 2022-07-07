Kocaeli'ye şehit ateşi düştü: Ömür Ertuğrul Sarı'nın naaşı kente getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı (27), terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehidin naaşı, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirildi.
Karşılama töreninde Ömür Ertuğrul Sarı'nın ayakta durmakta güçlük çeken yakınları ise protokol üyeleri tarafından teskin edildi.
Şehit Sarı'nın naaşı, ikindi vakti düzenlenecek tören ve kılınacak namazın ardından Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.
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