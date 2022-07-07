Kocaeli'ye şehit ateşi düştü: Ömür Ertuğrul Sarı'nın naaşı kente getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi.

DHA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 15:50
Kocaeli'ye şehit ateşi düştü: Ömür Ertuğrul Sarı'nın naaşı kente getirildi
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı (27), terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehidin naaşı, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirildi. 

Karşılama töreninde Ömür Ertuğrul Sarı'nın ayakta durmakta güçlük çeken yakınları ise protokol üyeleri tarafından teskin edildi.

Şehit Sarı'nın naaşı, ikindi vakti düzenlenecek tören ve kılınacak namazın ardından Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verilecek. 


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