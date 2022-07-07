Son dakika... MSB duyurdu: Şehit sayısı 2'ye yükseldi

07 Temmuz 2022 Perşembe, 13:16

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızdan P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

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MSB'den daha sonra yapılan açıklamada yaralanan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarıldı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 07 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca’nın (26) Konya'nın Çumra ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca’nın şehit olduğu haberi, Konya’nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde yaşayan babası Bayram ve annesi Yasemin Koca'ya askeri yetkililer tarafından verildi. Koca çifti acı haberle gözyaşlarına boğulurken, eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.