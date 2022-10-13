MSB: Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. İbrahim Han, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Han için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ekim 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
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