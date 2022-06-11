MSB: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

11 Haziran 2022 Cumartesi, 20:52

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerin şehit olduğu 3 askerin yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.