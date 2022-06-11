MSB: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit oldu.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2022 Cumartesi, 20:52
MSB: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerin şehit olduğu 3 askerin yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.


Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Şehit
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler