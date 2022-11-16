MSB: Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD ve FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı. Yakalanan FETÖ mensuplarından birinin astsubay olduğu, diğerinin de sözleşmeli er olarak görev yaparken meslekten ihraç edildiği kaydedildi.

DHA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:14
MSB: Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan sınırlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3'ü PKK/PYD, 2'si FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin astsubay, diğerinin de sözleşmeli er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi" denildi.


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