MSB: Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD ve FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı. Yakalanan FETÖ mensuplarından birinin astsubay olduğu, diğerinin de sözleşmeli er olarak görev yaparken meslekten ihraç edildiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan sınırlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3'ü PKK/PYD, 2'si FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin astsubay, diğerinin de sözleşmeli er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi" denildi.
2?? FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin Astsubay, diğerinin de Sözleşmeli Er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi.#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2022
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