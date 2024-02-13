MSB: Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.
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