Yayınlanma: 18.03.2025 - 18:59

Güncelleme: 18.03.2025 - 18:59

Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için uzman erbaş alımı başvuru ilanını yayımladı. Uzman erbaş temin sürecine ilişkin tüm detaylar, yayımlanan Başvuru Kılavuzu'nda adayların erişimine sunuldu. Peki, MSB uzman erbaş alımı ne zaman? Uzman erbaş başvuru şartları nelerdir? İşte, ayrıntılar...

UZMAN ERBAŞ ALIM KILAVUZU

Yayımlanan duyuruda aşağıdaki bilgilere yer verildi:

a. Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) olarak https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

b. Çevrimiçi (online) başvuru yapılması ve sonrasında sınav ücretlerinin T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenmesi ile tamamlanacaktır.

3. Sözleşmeli erbaş ve erler bahse konu temine başvuramayacaktır. Bu kapsamda;

a. Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan sözleşmeli erbaş ve erlerin başvuruları bilahare Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca alınacaktır.

b. Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan sözleşmeli erbaş ve erlerin başvuruları alınmış olup değerlendirme süreci devam etmektedir.

Sınav Ücreti;

a. Sınav ücreti 250 (ikiyüzelli) TL'dir. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b. Sınav ücretleri; https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak başvuru işleminin tamamlanmasını müteakip T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacaktır.

Adaylar;

a. Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

b. Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak, ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecek ve Uzman Erbaş Alımına ait satırı tıklayarak başvuru/tercih işlemini yapacaklardır. Başvuru işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak başvuru/tercihlerini kontrol edeceklerdir.

c. Sınav ücreti ödeme işlemi sonrası ödeme bilgilerini Tercihlerim sayfasından kontrol edeceklerdir.

ç. Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak sınav günü yanlarında getireceklerdir.