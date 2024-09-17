MSB: Van'da 5 kilo 778 gram metamfetamin ele geçirildi
Van hudut hattında apılan aramada 5 kilo 778 gram metamfetamin ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin engellendiğini ve bölgede yapılan aramada 5 kilo 778 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı engelledi. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde 5 kilo 778 gram metamfetamin ele geçirildi" denildi.
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı engelledi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2024
Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde 5.778 gram metamfetamin ele geçirildi.… pic.twitter.com/ixTcMFKxXz
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