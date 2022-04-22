Son Dakika: Erdoğan açıkladı... Şehit sayısı 3'e yükseldi

22 Nisan 2022 Cuma, 14:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonunda bir askerin şehit olduğunu belirtti. Erdoğan, "Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 45'i buldu. Maalesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı 3 oldu" dedi.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şunları kaydetti:

Bu süreç içerisinde özellikle Kuzey Irak’taki ‘Pençe’ harekatı şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat.

Ve tabi terör örgütü de şu anda artık son çırpınışları olarak özellikle Kandil’den de gelen talimatla yani yakın, yıkım filan gibi bu talimatı yerine getirmenin gayreti, hesabı içerisindeler.

Ve şu an itibariyle biliyorsunuz ‘Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilenler, öldürülenlerin sayısı 45’i buldu.

Ve maalesef bir şehidimiz daha var. Bir uzman çavuşumuz. Şehitlerimizin sayısı böylece üç oldu.

Fakat bütün mağaralar, bütün inlere girmeye devam ediliyor. Orada da şu anda havalar müsait olması hasebiyle bütün ekiplerimiz, komandolarımız ellerinden gelen gayretleri yapıyorlar.

Bunun yanında bütün teknolojik imkanlarla füzelerimiz, kasırgalarımız bunlarla beraber de saldırılar devam ediyor.

Ve bu tabi sonuna kadar bu temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan, usanmadan bu terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.

RUSYA-UKRAYNA LİDERLER BULUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna liderler buluşmasıyla ilgili yöneltilen soruya ise ” Tablo istediğimiz gibi mi? Değil. Ama daha iyi olacak, ümitsiz değiliz. Bugün kendileriyle arkadaşlarımız irtibat kuracaklar. Sayın Putin’le, Zelenski ile de yarın tekrar bir görüşme yapmayı planladık. Bu görüşmeyle birlikte de inşallah yani İstanbulumuzdaki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi de planlıyoruz. Temenni ederim ki bu davetimize icabet ederlerse üst düzeydeki buluşmayı da inşallah İstanbulumuzda gerçekleştiririz” diyerek yanıtladı.

“KOMANDOLARIMIZ ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİLER”

Irak’ın kuzeyinde süren operasyonlarla ilgili Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Operasyonda şu anda Mehmetçiğimiz, komandolarımız çok büyük başarılar şu anda elde ettiler, ediyorlar. Ve tabi bu inlerde, mağaralarda yani birçok mühimmat ele geçirildi.

Bu mühimmatla birlikte bunların temizliği devam ediyor. Kolay bir iş değil. İnlere, mağaralara giriyorsunuz. Burada tabi çok da hassas, dikkatli olmanız gerekiyor. Yani oralarda herhangi bir kayba girmeden en az kayıpla inşallah bu mağaraların temizliği gerçekleşmesi gerekiyor. Bu konuda da gerek komuta kademisi, gerekse oradaki komandolarımız hassas bir şekilde bu temizlik operasyonunu, temizlik harekatını devam ettiriyorlar.

Taviz vermeden en az hasarla inşallah bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Ama biraz süre alacak ama neticesi inşallah milletimiz, vatanımız, devletimiz için hayırlı olsun.