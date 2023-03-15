MSB: Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
Yunanistan sınırından Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan, 2'si FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan, 2'si FETÖ mensubu 7 kişinin Edirne'deki hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.
MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Yunanistan sınırından ülkemize gönderilmeye çalışılan 7 şahıs, Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 15, 2023
Yunanistan sınırından ülkemize gönderilmeye çalışılan 7 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/Uwmd1ERvxd
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