MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi jandarma ile koordine kurularak yakalandı. Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

DHA
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 13:45
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi jandarma ile koordine kurularak yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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