MSB’den açıklama: Hava üslerinde izinler iptal edilmedi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bazı hava üslerinde izinlerin iptal edildiği ve izinde olan personelin göreve çağrıldığı iddialarını yalanladı.
Sosyal medyada dün bazı hesaplarda Batman İHA Üssü, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü ve Amasya Merzifon Ana Jet Üssü’nde ikinci bir emre kadar izinlerin iptal edildiği, izinde olan personelin üslere geri çağrıldığı öne sürüldü.
Cumhuriyet’in ulaştığı MSB yetkilileri ise bu iddiaların “gerçeği yansıtmadığını ve tamamen yalan olduğunu” bildirdi.
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