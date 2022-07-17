MSB’den açıklama: Hava üslerinde izinler iptal edilmedi

17 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Sosyal medyada dün bazı hesaplarda Batman İHA Üssü, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü ve Amasya Merzifon Ana Jet Üssü’nde ikinci bir emre kadar izinlerin iptal edildiği, izinde olan personelin üslere geri çağrıldığı öne sürüldü.

Cumhuriyet’in ulaştığı MSB yetkilileri ise bu iddiaların “gerçeği yansıtmadığını ve tamamen yalan olduğunu” bildirdi.