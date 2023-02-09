Uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğu depremde yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin vurduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 2 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Sırrı Aykut, eşi Hacer ve çocukları Göktuğ (3) ile Alparslan'ın (1) cansız bedenlerine ulaşıldı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Gaziantep’te de büyük yıkıma yol açtı.
Enkazda arama-kurtarma çalışması yürüten ekipler, depremin 4'üncü günü saat 05.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Şehit Süleyman Şen Caddesi Gür Apartmanı’nın enkazında yaptığı çalışmada, 4 kişilik Aykut ailesinin cansız bedenine ulaştı.
Yaklaşık 73 saat sonra enkaz altından çıkarılanların uzman çavuş Sırrı Aykut, eşi Hacer Aykut ile çocukları Göktuğ ve Alparslan olduğu belirlendi.
Uzman Çavuş Sırrı Aykut’un görevi nedeniyle 2 yıl önce ailesiyle Gaziantep’e gittiği ve İslahiye ilçesinde yaşadığı öğrenildi.
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