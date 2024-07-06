MSB'den dikkat çeken 'Kilit kapanıyor' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe-Kilit Harekat sahasında makineli silahla atış yapılırken çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. MSB videoyu 'Kilit kapanıyor' notuyla kamuoyuna sundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe-Kilit Harekat sahasında makineli silahla atış yapılırken çekilen videoyu 'Kilit kapanıyor' notuyla paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, 'Kilit kapanıyor. Irak'ın kuzeyi Pençe-Kilit Harekat sahası' notu ile video paylaşıldı.
Videoda, belirlenen hedeflere makineli silahla atış gerçekleştirildiği görüldü.
Kilit kapanıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2024
??Irak’ın kuzeyi, Pençe-Kilit Harekât Sahası#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/pxRtgjZ23l
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