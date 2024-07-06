MSB'den dikkat çeken 'Kilit kapanıyor' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe-Kilit Harekat sahasında makineli silahla atış yapılırken çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. MSB videoyu 'Kilit kapanıyor' notuyla kamuoyuna sundu.

DHA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 15:07
MSB'den dikkat çeken 'Kilit kapanıyor' paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe-Kilit Harekat sahasında makineli silahla atış yapılırken çekilen videoyu 'Kilit kapanıyor' notuyla paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 'Kilit kapanıyor. Irak'ın kuzeyi Pençe-Kilit Harekat sahası' notu ile video paylaşıldı.

Videoda, belirlenen hedeflere makineli silahla atış gerçekleştirildiği görüldü.


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