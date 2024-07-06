MSB'den Euro 2024 paylaşımı

Yayınlanma: 06.07.2024 - 17:56

Güncelleme: 06.07.2024 - 17:56

MSB, resmi sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçiklerinin bu akşam yapılacak EURO 2024'te Türkiye'ye çeyrek final karşılaşmasında başarılar dilediği videoyu paylaştı.

MSB'den "Milli ruh" başlığıyla yapılan paylaşım şöyle:

"Millî ruh, millî güç. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan Bizim Çocuklar'a mesaj var. A Millî Futbol Takımımızın EURO 2024'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere."

Millî ruh, millî güç! ????



Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan #BizimÇocuklar'a mesaj var. A Millî Futbol Takımımızın #EURO2024 'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin… pic.twitter.com/V8GUYRxDZm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2024



