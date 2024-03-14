MSB'den F-35 açıklaması: 'Parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz'

Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:19

Güncelleme: 14.03.2024 - 13:19

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakanlık kaynakları Türkiye'nin F-35'e geri dönüp dönmeyeceğine dair sorular üzerine, "Şu an için F-35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada KAAN’a odaklanmamız lazım" şeklinde konuştu.

İngiltere'den talep edilen Eurofighter Typhoon savaş uçaklarındaki son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Eurofighter teminine yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda Birleşik Krallık yetkilileri ile Alman yetkililer görüşmelerini sürdürmektedir. Bizim beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun kararlar almasıdır. Biz olumlu sonuç alınacağına inanmaktayız" cevabını verdi.

“63 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk, özetle şöyle konuştu:

"İstiklal Marşı’nın kabulünün 103’üncü yılında Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı ve Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, yine, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu'na girişinin 125’inci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109’uncu yıl dönümünde egemenlik ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Öte yandan, gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için fedakârca görev yapan asker ve sivil tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz.

Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 63 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 229’u Irak’ın, 353’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 582 olmuştur. Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

"HUDUTLARIMIZDA SON BİR HAFTADA YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 138 ŞAHIS YAKALANDI"

Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4’ü terör örgütü mensubudur. 2 bin 861 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 747’ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 34 bin 447 olmuştur.

İsrail, Ramazan ayının hassasiyetini de göz ardı ederek Filistinli sivilleri hedef almaya devam etmektedir. İsrail, uyguladığı bu katliama derhâl son vermelidir.

İlk milli fırkateynimiz TCG İSTANBUL'a entegrasyonu yapılan Milli Dikey Lançer Atım Sistemi (MİDLAS) ile HİSAR-D Kontrol Test atışı, 10 Mart’ta Sinop açıklarında başarıyla icra edilmiş, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Zırhlı Tanksavar Aracının (UMTAS CİRİT/Paletli) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan '8 adet Liman Kontrol Botu Projesi' kapsamında, yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT’un yedincisi 9 Mart’ta teslim edilmiştir."