MSB'den İstanbul depremiyle ilgili açıklama!
MSB, dün İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Bölgedeki birlik ve kurumlarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, depremle ilgili yapılacak çalışmalara yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanmaktadır" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Halkla İlişkiler ve Basın Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.
Sözlerine dün İstanbul’un Silivri ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen yurttaşlar başta olmak üzere tüm halka geçmiş olsun dileyerek başlayan Aktürk, “Bölgedeki birlik ve kurumlarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, depremle ilgili yapılacak çalışmalara yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanmaktadır” dedi.
Etiketler: #deprem #İstanbul #Milli Savunma Bakanlığı #MSB
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!