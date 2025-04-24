MSB'den İstanbul depremiyle ilgili açıklama!

MSB, dün İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Bölgedeki birlik ve kurumlarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, depremle ilgili yapılacak çalışmalara yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

MSB'den İstanbul depremiyle ilgili açıklama!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:44

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Halkla İlişkiler ve Basın Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. 

Sözlerine dün İstanbul’un Silivri ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen yurttaşlar başta olmak üzere tüm halka geçmiş olsun dileyerek başlayan Aktürk, “Bölgedeki birlik ve kurumlarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, depremle ilgili yapılacak çalışmalara yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanmaktadır” dedi.


Etiketler: #deprem #İstanbul #Milli Savunma Bakanlığı #MSB

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