MSB'den İstanbul depremiyle ilgili açıklama!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:44

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:58

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Halkla İlişkiler ve Basın Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Sözlerine dün İstanbul’un Silivri ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen yurttaşlar başta olmak üzere tüm halka geçmiş olsun dileyerek başlayan Aktürk, “Bölgedeki birlik ve kurumlarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, depremle ilgili yapılacak çalışmalara yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanmaktadır” dedi.