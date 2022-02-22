MSÜ kürsüsünde duaya tepki: Yapılan açık disiplin ihlali

22 Şubat 2022 Salı, 04:00

Bir teğmenin Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kürsüsünde mezuniyet duası ederken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlayan tartışma devam ediyor.

Ahmet Yavuz

MSÜ kürsüsündeki dua görüntüleriyle ilgili Cumhuriyet’e konuşan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Disiplinsizlik, yaranma gayreti, dönemin ruhuna uygun hareket etme, hepsinin bir arada olduğunu görüyoruz. Umuyoruz ki bu bir törende değildir, teğmenin kendisinin yaptığı münferit bir hadisedir” dedi. Görüntünün paylaşılmasının disiplinsizlik olduğunu belirten Yavuz, “Umarım bu bir alıştırma mesajı değildir” dedi.

"EMRE UYMAMA"

Ahmet Zeki Üçok

Emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok da “Dua edilmesi TSK içinde olmayan bir uygulama değil. Fakat böyle kürsüden bir mezuniyet duası görülmüş bir uygulama değil” dedi. Üçok, “Eğer bu görüntü de bir törenden değilse, teğmen kendisi bu görüntüyü çekip paylaşmışsa burada açık bir disiplin ihlali bulunyor, bir emre itaatsizlik nedeniyle bir soruşturma açılabilir” dedi.