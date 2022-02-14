MSB, FETÖ ve Cumhuriyet

14 Şubat 2022 Pazartesi

Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) dört bakan yardımcısı görev yapmaktadır.

Sözü edilen bakan yardımcılarından ikisi eski AKP milletvekili, biri Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, diğeri de Savunma Sanayii Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuşlardır.

Gazetemiz yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, bu bakan yardımcılarından birisinin FETÖ ile “iltisaklı” (ilişkili) olduğuna, Türkçe olimpiyatlarında FETÖ’yü övdüğüne, bir diğerine yönelik WikiLeaks belgelerinde ABD Büyükelçiliği ile yakın ilişkileri olduğunun ileri sürüldüğüne ilişkin yazılar yazdılar. (10 Şubat 2022, Cumhuriyet)

Konu ile ilgili olarak eski Hava Kuvvetleri Başsavcısı Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok da açıklama yaptı. (8 Şubat 2022, Cumhuriyet) Eski Savunma Sanayii Müsteşarı ve halen Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin “ByLock kullanıcısı olduğu, kız kardeşleri ve eşlerinin KHK ile görevlerinden çıkarıldıkları ve kimi yakınlarının da FETÖ iltisaklı (ilişkili)” olduğunu açıkladı.

Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok ayrıca, bakan yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ilgili olarak WikiLeaks belgelerinde ABD Büyükelçiliği siyasi danışmanının

“Lütfen onu çok sıkı koruyun” diye bir not düştüğünü ve Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun o dönemde Başbakanlık Özel Kalemi’nde çalıştığını ve kendisinin WikiLeaks belgelerine göre “ABD’nin güvenilir irtibat elemanı” olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Cumhuriyet’in, nesnel haber vermeye titizlikle bağlı kalan ve Türk toplumsal yaşamında en etkin siyasi gazete olduğu tüm dünyada kabul edilmektedir.

Cumhuriyet gazetesi belgelere dayalı haberleri yayımlar. Konu FETÖ ile ilgili olduğu zaman olayın üzerine daha titizlikle ve dikkatle eğilir. Cumhuriyet, FETÖ olayını ve Türkiye için getireceği “vahim” sonuçları 2000’li yıllardan önce ilk ortaya koyan gazetedir. FETÖ hareketinden büyük zarar gören gazetemizin bahçesine iki kez bomba atılmış, dönemin Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Başyazarımız İlhan Selçuk, FETÖ savcılarının kumpasları sonucu polis gözetiminde tutulmuş, baskılarla karşılaşmış, sonunda rahatsızlanarak basın şehidi olmuştur.

Gazetemizin o tarihte Ankara temsilcisi olan yazarımız Mustafa Balbay da Ergenekon kumpası sonucunda Silivri Cezaevi’nde 5 yıl tutuklu kalmıştır. Ayrıca birçok yazarımız bu kumpas davasında yargılanmıştır.

Cumhuriyet gazetesi FETÖ konusunda çok hassastır. FETÖ’yü ulusal çıkarlara karşı çalışan çok tehlikeli bir casusluk yapılanması ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkma hareketi olarak değerlendirir.

Tüm bu nedenlerle hele MSB gibi önemli bir kurumda bakan yardımcılarının FETÖ ile ilişkili olmaları hakkında ileri sürülen iddialar geçiştirilemez.

Gazetemizin bu konudaki haberlerinden sonra Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmıştır. (10 Şubat 2022)

Açıklamanın temel esasları şöyledir:

1. Sistematik bir iftira, karalama söz konusudur.

2. Ordunun beklentisi emeğine saygı gösterilmesi, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozucu eylemlerden kaçınılmasıdır.

3. TSK’nin emir ve komutasına karşı düşmanlık yapılmamalıdır.

4. PKK/KCK’ye karşı yoğun bir mücadelenin sürdürüldüğü böylesi günlerde dikkatli davranılmalıdır.

5. Bu haberlere karşı hukuki yollara başvurulacaktır.

Cumhuriyet gazetesinin söz konusu haberlerde, yazılan yazılarda ve açıklamalarda, kesin olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik bir düşmanlığı ve onun komuta kademesine karşı olumsuz tutumu yoktur. Cumhuriyet gazetesi Misakı Milli ile saptanmış ve Milli Mücadele ile gerçekleşmiş olan Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının ve Türkiye’nin bağımsızlığının korunması yönünde TSK’nin attığı adımlarda her zaman yanında olmuştur.

Kaldı ki, TSK’nin fiilen komuta kademelerinde görev yapan komutanlarla, MSB’nin yönetim ve siyasal kademelerinde görev yapan bakan yardımcılarını birbirine karıştırmamak gerekir.

Ayrımcılığa, gericiliğe ve şiddete karşı olan Cumhuriyet’in TSK’nin başta PKK/KCK olmak üzere her türlü terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadeleye ilişkin yıllardır sürdürdüğü yayın politikası da çok açıktır.

Ancak, Türk toplumunun ve onun bir parçası olan gazetemizin en duyarlı ve titiz olduğu “FETÖ ilişkisi” söz konusu olduğu zaman, konuya ilişkin haber ve açıklamaları kamuoyuna bildirmekten çekinmeyeceğimiz de bilinmelidir. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana 6 yıl geçti. Önemli kurumlarda hâlâ FETÖ ilişkisi konuşuluyorsa, bu Türkiye Cumhuriyeti için çok tehlikelidir ve herkesin çok daha dikkatli olması gereklidir.