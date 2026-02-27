MSÜ uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.02.2026 08:07:00
DHA
Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Hava Harp Okulu'nda görevli 9 sözleşmeli er gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 6 kişi ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda görevli bazı sözleşmeli erler hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve evlerinde yapılan aramalarda folyo içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İfade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerden kan, kıl ve idrar örnekleri alındı. Dosyada ayrıca 'uyuşturucu madde temin etme' ve 'kullanımı kolaylaştırma' suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 6 kişi ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

