Muayeneden geçemeyen aracını yaktı: O anlar kamerada!
Tuzla'da bir kişi, muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Tuzla'ya bağlı Aydınlı Mahallesi'nde dün, araç muayene istasyonunda otomobili muayeneden geçemeyen Yavuz K. (52), görevliye tepki gösterdiği, aracını ateşe verip dumanlar çıktığı anları cep telefonuyla da kayıt altına aldı.
Görüntülere göre, aracının sinyal lambasının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden geçemediğini öğrenen Yavuz K. görevliye tepki gösterdi.
Sinyal lambasının yandığını ispatlamaya çalışan Yavuz K. duruma sinirlenip, kağıtları ateşe vererek aracının içine attı. Araçtan dumanlar yükselirken, çevredekiler de yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sebebiyle araçta hasar oluştu
Etiketler: #araç muayene #tuzla
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