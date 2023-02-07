Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 22:59

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 22:59

Hazine ve Maliye Bakanlığından, deprem bölgesinde bulunan mükellefler için 31 Temmuz 2023'e kadar mücbir sebep hali ilan edildiği duyuruldu. Bakanlıkça, mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri de uzatıldı. Bu gelişmenin ardından ''Mücbir sebep ne demek? Mücbir sebep hali ne anlama geliyor?'' soruları sıklıkla aratıldı. İşte ayrıntılar...

MÜCBİR SEBEP NE DEMEK?

Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, afet ve buna benzer hallerdir.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, DEPREM BÖLGESİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depremin yaralarının sarılması ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının hızlı şekilde karşılanabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla sürekli iletişim halinde ilerlenmekte, acil nakit talepleri Bakanlığımız tarafından gecikmeksizin karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde bulunan mükelleflerimiz için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Deprem tarihi itibarıyla bu illerdeki mükelleflerin, 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelenmiştir. Mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 15 Ağustos 2023 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de 31 Ağustos 2023 gününe kadar uzatıldı."











